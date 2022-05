Negando racha, Ícaro diz que Alan está preso por culpa do MP, delegado e mídia: “Situação não é justa”

Primeiro réu a ser ouvido no julgamento pela morte de Jonhliane Paiva, Ícaro José, que dirigia a BMW que matou a jovem, sustentou a tese que o corrido foi um acidente e a colisão não foi ocasionada por um racha entre ele e Alan Araújo de Lima, que também está sendo julgado pelo crime. Ele dirigia um Fusca e, de acordo com a perícia, aparentemente estava em um racha com Ícaro.

Mas as defesas de Alan e Ícaro contestam.

“Essa situação que o Alan está não é justa. Infelizmente eu tirei a vida de uma pessoa, mas o Alan não, só se envolveu nesta situação por causa do Ministério Público e o delegado que jogou para a mídia que houve um racha. A primeira vez que vi o Alan foi na audiência de instrução, não o conhecia”, afirmou Ícaro