Nível do rio Iaco desce para 4,07 metros e já é menor do que o verificado no mesmo período do ano passado

A predominância do verão amazônico na região de Sena Madureira fez com o nível das águas do Rio Iaco baixasse ainda mais nesta semana. De acordo com dados da Defesa Civil municipal, nesta quinta-feira (26), o nível amanheceu somente em 4,07 metros, bem abaixo do que o verificado no mesmo período do ano passado.

Em 2022, nessa mesma época, o índice estava em 5,03 metros. “Realmente a situação em 2022 está bem mais crítica. Isso preocupa porque agora que está começando o verão”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Nesta semana, o coordenador da Saneacre em Sena Madureira, João Rodrigues, fez um alerta para que a população não desperdice água em razão do período crítico vivenciado em Sena Madureira.