Paula Fernandes surge elegante com look vermelho

Com muitas músicas famosas e de sucessos, Paula Fernandes recentemente deixou a imaginação dos fãs nas alturas, ao posar em fotos de calor, com um biquíni vermelho arrasador.

Na ocasião, a artista que apareceu toda elegante, com uma saída de praia por cima da peça, confessou que estava em busca do sol. Nos cliques, ela ainda posa com um óculos bem estiloso.

“Mulher de Deus, já dizia Glória Groove, quem é essa menina de vermelho..”, brincou um rapaz. “Uma verdadeira Deus, eu fico sem palavras”, comentou o segundo. “Uau, que mulher mais bela”, completou um outro.

Saúde

Com um corpo de mocinha, Paula Fernandes disse em conversa com a revista Quem que, procura investir na saúde para conseguir ótimos resultados em outros quesitos na carreira profissional e pessoal.

“Invisto na saúde, o que também acaba refletindo no corpo. Cortei doces, glúten e tenho um acompanhamento de uma nutróloga. Me alimento bem e não como besteiras, então acho que isso ajuda bastante. Tenho investido bastante na parte dos exercícios físicos. Às vezes estou cansada, mas é uma coisa que me renova imediatamente. Me sinto muito bem”, começou ela, que se prolongou.

“Não pratico atividades todos os dias porque não tenho tempo, mas comigo não tem desculpas. Malho até no hotel depois dos shows. Chegando em casa, minha personal vai lá e fazemos um treino. O importante é não deixar de malhar”, confessou.

Ao encerrar, a artista que tem música gravada com Taylor Swift, disse que as pessoas não devem esperar o tempo passar para se manterem saudáveis.

“Tudo tem que ser pensado com antecedência. Tem gente que espera fazer 40, 50 anos para começar a cuidar da questão hormonal. A partir dos 25 anos a gente começa a ter uma queda natural. Já procurei um especialista para não ser surpreendida depois. Não senti diferença porque sempre tive muita disposição e meu metabolismo sempre foi muito rápido. Sou disposta, disciplinada e estou investindo em tudo de melhor que está a meu alcance”, explicou.

Desmentiu

Vaidosa, a artista recentemente desmentiu ter feito plásticas no rosto, e disse que apenas fez um procedimento para diminuir as olheiras.