Quer emagrecer? Nutricionista explica como perder peso comendo de tudo

Quando pensa em seguir uma dieta para emagrecer, você logo imagina que vai ter de ficar um tempão sem comer chocolate, açaí, pão de queijo, churrasco e outras tantas coisas que gosta? Pois saiba que é possível perder peso comendo de tudo, desde que você priorize no dia a dia o consumo de produtos naturais e tenha uma relação saudável com a comida —ou seja, não trate certos alimentos como vilões.

É exatamente essa a proposta que o nutricionista Victor Machado trouxe para os Cardápios Para Emagrecer, novo projeto de VivaBem, que estreia neste sábado (7/05). No plano de alimentação saudável, assinantes UOL receberão semanalmente cinco cardápios exclusivos, para seguir de segunda à sexta. No final de semana, a pessoa repete os menus que mais gostou e ainda tem direito a uma “refeição livre”, para emagrecer sem deixar de comer o que gosta. O projeto ainda vai ter a lista de compras semanal, espaço para tirar dúvidas com o nutricionista, receitas e muitas dicas de alimentação saudável e para perder de peso —entenda melhor aqui como funciona o Cardápios para Emagrecer e quando cada conteúdo será publicado.