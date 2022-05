Rainha é surpreendida com presente inusitado; saiba o que ela ganhou

Qual presente você daria para a rainha Elizabeth se tivesse a oportunidade: uma pintura, um souvenir ou um buquê de flores? Enquanto não chega a chance de mimar a soberana, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, tratou de surpreender a monarca britânica com um mimo inusitado e um tanto grande nessa segunda-feira (16/5). O chefe de Estado deixou a soberana boquiaberta e feliz por ganhar um cavalo.

Com 96 anos, Elizabeth estava no Castelo de Windsor em um evento para cumprimentar a delegação liderada pelo presidente da Federação Equestre do Azerbaijão, Elchin Guliyev. Enquanto ela fazia as devidas saudações, os integrantes do grupo levaram o cavalo Karabakh, raça rara e famosa. Usados em eventos e corridas de resistência, esses animais são conhecidos por dispor de velocidade, agilidade, pelo brilhante e boa disposição.

Abaixo, confira uma foto do momento da entrega do presente:

Queen Elizabeth II presented with #Karabakh horse as gift from President Ilham Aliyev (PHOTO/VİDEO) #Azerbaijan #UK https://t.co/6PtRc5pKgu — Trend News Agency (@trend_en) May 16, 2022

Batizado de Shohrat, o animal não foi o único mimo do dia. Na ocasião, a rainha recebeu também duas esculturas requintadas de cavalos. As obras têm a assinatura do artista azerbaijano Faiq Hajiyev. Ao saber que ganhou um Karabakh de presente, a monarca fez o seguinte comentário de agradecimento à delegação: “Oh, muito gentil, muito generoso”.

Recentemente, um cavalo da raça Karabakh foi vendido por 4 mil libras, isto é, R$ 86 mil. O presidente do Azerbaijão resolveu mimar a rainha Elizabeth com o animal após ser convidado pela Coroa britânica para desfilar nas comemorações do Jubileu de Platina da soberana em junho. De acordo com a Hello! Magazine, o país asiático costuma participar de eventos equestres da realeza, como o Royal Windsor Horse Show.