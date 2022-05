Reunião de Lula e Alckmin com partidos definirá estratégia para ampliar palanque petista

O encontro acontecerá em um hotel nos Jardins, em São Paulo. A intenção é definir o papel do Conselho Político da campanha eleitoral e as prioridades da corrida presidencial, além de debater soluções para os palanques regionais.

Segundo presidentes de partidos ouvidos pelo Blog, toda a estratégia que está sendo definida é para tirar de Lula o carimbo de um candidato do campo da esquerda e transformá-lo em um candidato de perfil de centro. E, com isso, atrair o eleitorado moderado que está afastado do petista, mas que também rejeita o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A estratégia será colocada em prática em dois eixos principais: os palanques nos estados com candidatos e partidos de perfil conservador e de centro, como aconteceu com o PSD do ex-prefeito Alexandre Kalil, em Minas Gerais; e um programa de governo que possa diminuir resistências do empresariado e do mercado financeiro.

Programação

Segundo informe obtido pelo blog, na parte da manhã, haverá uma apresentação do cientista político Marcos Coimbra.

Na sequência, haverá “um debate da conjuntura e dos rumos da campanha, com o desafio de se abordar o papel do Conselho Político dentro desse contexto”. E “espera-se que o debate forneça subsídios para uma futura proposta de composição do conselho, a ser debatida na coordenação da coligação”.

Na parte da tarde, serão definidos os eixos principais da campanha: Plano de governo, Comunicação, Agenda, Mobilização e Finanças.