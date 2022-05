Roberto Carlos se depara com terrível diagnóstico, câncer severo é anunciado e Brasil vai ao prantos com confirmação

O rei Roberto Carlos, que recebeu fora de Paula Fernandes e não aguenta calado, costuma expor registros da carreira sobre o palco.

Atualmente, com 80 anos e 50 de carreira, o cantor ainda reúne diversos fãs apaixonados. Falando nisso, a respeito da vida amorosa, Roberto Carlos já esteve figurando o centro das atenções. Isso tudo por conta dos seus casamentos.

Em resumo, o rei Roberto Carlos é discreto sobre a vida particular, e quando expõe algo é porque vai dar em casamento. Sendo assim, o cantor já foi casado três vezes.

A sua primeira relação duradoura foi com Cleonice Rossi. Já em 1980, o artista exibiu ao público Myriam Rios, sua nova namorada e em breve esposa. Uma curiosidade é que o casamento deste casal também teve a duração de 11 anos. Além disso, quando se conheceram, sua diferença de idade consistia em 16 anos.

Em seguida, sua última esposa, e, claro, para os fãs, o amor de sua vida: Maria Rita. Ambos se conheceram em 1977, quando a jovem tinha apenas 16 anos e Roberto Carlos já era 20 anos mais velho.

Entretanto, os pais de Maria Rita foram contra o casamento e impediram. Após 14 anos, eles acabaram se reencontrando e tiveram a oportunidade de viver esse amor.

Brasil chora a perda do rei Roberto Carlos

Vale lembrar que Maria Rita foi a única esposa no civil do rei Roberto Carlos. Ambos passavam muito tempo juntos e pareciam almas gêmeas, como o cantor gostava de dizer. Em 1998, a amada recebeu o diagnóstico de um câncer na região pélvica.

Quando a verdade foi revelada e a notícia veio à tona, Roberto escolheu abandonar a carreira para cuidar da mulher. Mesmo com toda a luta e procura pela cura, Maria Rita veio a falecer no dia 19 de dezembro de 1999, com 38 anos. Desde então, o rei nunca mais se casou nem mesmo assumiu um relacionamento. Sobretudo, na época o país inteiro chorou a morte de Maria Rita e a dor do rei, prestando apoio.