Saiba como evitar acidentes com rede elétrica durante construções e reformas

Com a proximidade do verão amazônico e a diminuição das chuvas, profissionais da construção civil começam a preparar os canteiros para época mais propícia do ano para obras. O período também deve ser de alerta com a segurança para esses profissionais, especialmente, as envolvendo a rede elétrica. Segundo Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Abracopel, em 2021 a maior parte dos acidentes com choque elétrico envolveram trabalhadores de profissão não especificada (193), estudantes (110), agricultores (83), pedreiros e seus auxiliares (85).

Segundo Lenildson Santos, coordenador de Saúde e Segurança da Energisa em Rondônia, acidentes envolvendo a rede elétrica, geralmente, são provocados pelo desconhecimento de normas de segurança. “Construções e reformas devem ser feitas com distância mínima de 3 metros na horizontal e 3 metros na vertical dos cabos de energia. Se o local da atividade estiver próximo à rede elétrica, é preciso que o cliente entre em contato com a concessionária para solicitar o desligamento do fornecimento. Vale lembrar que somente profissionais capacitados devem atuar com instalações elétricas e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI’S) adequados para cada situação”, frisou ao explicar que os EPI’s tem níveis diferentes de isolamento adequados para cada nível de tensão de energia.

Dos 14 acidentes registrados em Rondônia no ano passado, seis envolviam trabalhadores da construção civil ou de serviços de internet. Santos alerta os profissionais a redobrarem a atenção também no momento de manobrar objetos próximos aos cabos de energia, pois há risco de choque elétrico mesmo que o objeto não encoste nos fios. “Por isso, não manuseie vergalhões, escadas, andaimes, antenas de TV ou internet próximo dos fios. Objetos metálicos possuem maior grau de condutividade de eletricidade, mas a madeira também pode conduzir por causa da umidade presente nesses materiais”, afirmou.

Ele ainda destaca a importância de fazer a avaliação preliminar de risco antes de qualquer atividade. “Assim, poderá identificar previamente as situações e prevenir que os acidentes aconteçam, podendo voltar bem para casa no final do dia”, concluiu. Confira outras orientações sobre segurança com a rede elétrica no Canal da Energisa no You Tube.