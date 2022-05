Show de Mc Danny, Companhia do Calypso e mais: ContilNet separa as melhores opções de lazer no Giro Cultural

Fim de semana chegou e isso significa que já ‘sextou’ para muitas pessoas, ou seja, momento de lazer para a família e, também, de curtir com os amigos, por isso, o ContilNet separou para você as melhores opções para este final de semana.

Antes dos eventos que acontecem este final de semana, o ContilNet tem um convite especial: a Equipe PVT leva Pirate Snake para o Plano B no próximo sábado, 4 de junho. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Vintage.

O produtor e DJ Raul Mendes apresenta o projeto Pirate Snake. O artista tem em seu currículo apresentações em festivais internacionais, como Tomorrowland e Ultra, além de outros festivais nacionais.

Confira os eventos deste fim de semana:

Na Maison Borges Eventos acontece a Max Calourada, com show de Mc Danny, nesta sexta-feira (27). A abertura dos portões está marcada para as 19h.

Neste sábado (28), o Coletivo Casas de Cultura realiza o Sarau Café com Poesia, a partir das 18h, na rua Edmundo Pinto, 140, Bela Vista. A entrada para o evento está no valor de R$5,00.

A Discomoon realiza neste sábado (28), um evento de kpop com apresentação de dança, competição solo, random play dance, jogos valendo brinde, lojas com produto kpop e geek e vendas de lanches. Os ingressos custam R$10,00 a meia entrada e R$20,00 a inteira.

O Recanto Food&Beer promove a Baladinha das Atléticas, com as associações atléticas Adrenalina, Devastadora e Atômica, neste sábado (28), com programação a partir das 14h.

Neste domingo (29), no Chalé Bar, a partir das 10h, acontece o Bingão da Família, com show de atração nacional Companhia do Calypso. Os ingressos e cartela custam R$20,00 e podem ser adquiridos na Casa da Sogra e Barzito’s Beer. O Chalé Bar fica localizado na Estrada Apolônio Sales, km 04.