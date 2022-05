Suspeito de estrangular e matar professora é achado morto em cela de presídio

No boletim de ocorrência registrado como feminicídio, uma amiga da vítima disse à polícia que ao perceber a ausência de Fernanda nas redes sociais, foi até a casa dela para conferir se estava tudo bem.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima com várias lesões pelo corpo. Os agentes então acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito. A vítima morava com seu companheiro, mas ele não estava no local.