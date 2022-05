Suspeito de matar ex-mulher a facadas é encontrado morto com corte no pescoço em igarapé em Feijó

O corpo de Erisvaldo Freitas de Souza, suspeito de assassinar a facadas a ex-mulher na madrugada de segunda-feira (2), foi encontrado por populares, na última terça-feira (3), no igarapé Diabinho, em Feijó, no interior do Acre.

A população, ao avistarem o corpo flutuando nas águas, acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), que conseguiram retirá-lo da água. A Polícia Civil e Militar também foram acionadas, identificaram o homem e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o delegado de Polícia Civil Valdinei Soares, responsável pelas investigações, um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias da morte. O que se sabe é que o corpo do rapaz foi encontrado sem roupa e com um corte no pescoço, no igarapé.

O suspeito era procurado pelas forças de segurança e ainda na manhã do crime, o delegado havia representado pela prisão do homem, mas não houve sucesso nas buscas.