UFAC inicia mais um curso de doutorado com apoio de emenda de Leo de Brito

Como parte de seu compromisso em fortalecer a educação pública no Estado do Acre, o deputado federal Leo de Brito celebrou, nesta segunda-feira, 30, o início de mais um curso de pós-graduação, o doutorado em Computação, na Universidade Federal do Acre (UFAC) que está sendo realizado com auxílio de emenda enviada pelo parlamentar.

“Esse doutorado na área de Ciências da Computação é uma das tantas iniciativas dos mais de R$ 30 milhões de recursos que estão sendo destinados nestes dois mandatos que temos investidos na UFAC. Esse recurso vai fortalecer a capacitação de servidores da UFAC e do Instituto Federal do Acre, mas também fortalecer a inteligência na área de Ciências e Tecnologia, inclusive porque estivemos, no ano passado, visitando o Recife e queremos que aqui no Acre tenha um parque tecnológico. Por isso, é fundamental esses investimentos em doutorado e na formação de novos doutores que possam ajudar a alavancar esse projeto que é importante para gerar emprego, renda e desenvolvimento para o nosso Estado”, declarou Leo de Brito.

Ao todo, a bancada acreana destinou 19 milhões para a UFAC este ano. Somente Leo de Brito destinou R$ 13,5 milhões para a instituição em 2022, e mais de R$ 30 milhões no total destinados nos seus dois mandatos de deputado federal.

Os recursos estão sendo aplicados em pesquisa, extensão, assistência estudantil, aquisição de equipamentos para laboratórios de saúde (medicina, química, enfermagem), aulas práticas de agronomia e engenharia florestal, construção do bloco administrativo do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e do Museu de Paleontologia no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, e apoio a projetos de fortalecimento institucional.

Durante a aula inaugural, a reitora da UFAC, Guida Aquino, agradeceu o apoio que a instituição de ensino tem recebido do deputado federal Leo de Brito (PT-AC) por meio de emendas destinadas pelo seu mandado à universidade.

“O deputado Leo de Brito está financiando a parte da Ufac e do Instituto Federal do Acre. Ele tem nos ajudado com o fortalecimento da pós-graduação na UFAC. Hoje temos um doutorado em Direito em convênio com a UNB [Universidade de Brasília], também com emenda do deputado Leo. O deputado tem sido um grande apoiador da Educação, em particular da Universidade Federal do Acre”, declarou Guida Aquino.

O doutorado em Computação faz parte do projeto de cooperação entre instituições para qualificação em nível superior, envolvendo a Universidade Federal Fluminense (UFF) como instituição promotora e as instituições receptores são o Instituto Federal de Rondônia, Universidade Federal de Rondônia, Instituto Federal do Acre e a UFAC.

Guida Aquino pediu que os acadêmicos não desistam do sonho de concluir os cursos de mestrado e doutorado. A reitora destacou ainda a alegria de fazer uma parceria com a Federal Fluminense.

“A UFAC é a única universidade pública do Estado, que chega aos municípios e oportuniza a população a fazer os cursos de nível superior, a fazer mestrado, doutorado. A UFAC tem crescido porque temos feito parcerias. Hoje temos cinco doutorados e 20 mestrados. Isso faz com que nosso corpo docente esteja qualificado e estamos investindo também nos nossos técnicos administrativos que estão tendo acesso a pós-graduação. É a nossa política de valorização das pessoas. É nesse caminho que vamos continuar, fortalecendo o ensino e a pesquisa”, disse a reitora.