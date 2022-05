Wanessa Camargo: após separação, cantora desiste de mansão milionária e tem morado em casa emprestada

O divórcio de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi assinado há 12 dias e notícias sobre a partilha de bens milionária têm vindo à tona. Enquanto o empresário desembolsou uma fortuna para comprar uma nova mansão (+ confira fotos da casa!), a cantora ainda conta com uma ajuda familiar para a moradia.

De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, Wanessa tem morado em uma casa emprestada pela mãe, Zilu Godoi, em São Paulo. A popstar já morava com a família por lá há algum tempo, como ela fala abertamente na série “É O Amor”, da Netflix. A ideia era que eles permanecessem no local até o fim das obras na mansão que estava sendo construída na capital paulista, mas a separação mudou completamente os planos.

Inicialmente, Wanessa ficaria com este novo imóvel, mas, ainda de acordo com a publicação, houve uma mudança de ideia e a mansão foi posta à venda após a concretização do divórcio. Segundo a Casa Vogue, a casa foi construída em um terreno de 2.900m² e com muito contato com área verde, um dos grandes desejos da artista.

WANESSA CAMARGO E MARCUS BUAIZ DEFINEM CLÁUSULA OUSADA PARA DIVÓRCIO

Ainda segundo a coluna de Leo Dias, o divórcio de Wanessa e Marcus inclui uma cláusula na tentativa de evitar polêmicas a respeito da separação, o que prevê que não haja entrevistas ou postagens inflamadas nas redes sociais. O objetivo seria proteger contratos publicitários de ambos.

Ao contrário do que se imagina por conta do volume recente de notícias, a relação de Wanessa e Marcus tem se mantido bem e saudável e eles têm escolhido conviver com a separação de forma amigável.