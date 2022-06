Acreano é anunciado como reforço do Borneo FC na Indonésia

O atacante acreano Matheus Pato, de 27 anos, após passagens pelo futebol da Eslováquia e da Coréia do Sul, foi anunciado no início da semana como o novo reforço do Borneo FC, equipe da Liga 1 da Indonésia.

O atleta chega como um dos principais reforços do elenco para ajudar o time no sistema ofensivo na temporada 2022/2023. A ideia dos dirigentes do clube é fazer um time competitivo para brigar pelo primeiro título da agremiação na Liga da Indonésia.

Com oito anos de vida, o Borneo FC está há sete na elite do país asiático. Com início no próximo mês, a liga tem seu final marcado para o mês de março de 2023. Em conversa com a imprensa, o atacante Matheus disse que espera repetir o bom desempenho que apresentou na Eslováquia e na Coréia do Sul.

Otimista com o novo desafio na carreira, o goleador que brilhou na base do Fluminense-RJ, espera que o Borneo finalize a competição entre os primeiros colocados. “Minhas passagens por times estrangeiros foram bem-sucedidas, felizmente. Tenho uma boa expectativa para essa temporada e isso significa encerrar a liga entre os primeiros colocados – disse o atacante acreano à reportagem do Lance.