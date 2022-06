Aos 45 anos, Fernanda Lima deixa virilha à mostra com maiô cavado

Fernanda Lima deixou seus fãs e seguidores enlouquecidos com uma publicação feita em seu Instagram neste sábado(25). A apresentadora completou 45 anos e esbanjou charme, beleza e sensualidade em uma série de cliques.

A esposa de Rodrigo Hilbert celebrou seu dia especial usando um maiô cavado, enquanto se deliciava com um chimarrão.

“E chegou o melhor dia: sábado. No melhor lugar: em casa. Fazendo o que mais gosto: dormindo até mais tarde (só que não), tomando chimarrão, respirando e pertinho dos meus amores no dia do meu aniversário!”, escreveu ela na legenda do registro.

“Feliz dia! Você está maravilhosa, como sempre! Eu amo“, comentou uma seguidora. “Arrasadora como sempre! Feliz aniversário Fernanda Lima”, elogiou outra. “A perfeição em forma de mulher! Corpaço!“, destacou uma terceira.