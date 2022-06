Após meses com agência fechada, INSS decide enviar servidora para atender em Sena

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), através de seus representantes no Acre, confirmou que a partir do dia 4 de julho deve enviar uma servidora para realizar atendimentos aos moradores de Sena Madureira. Há vários dias, quem procura a unidade do INSS, em Sena, situada próximo à Feira Nova, encontra o portão no cadeado já que não tem ninguém para atender a população.

Em entrevista franqueada a uma rádio local, o jornal Leonildo Rosas, integrante do setor de comunicação do INSS no Acre, disse que as dificuldades surgiram depois que uma funcionária que atendia na unidade de Sena Madureira se aposentou. “Durante anos, tivemos uma servidora em Sena Madureira, mas ela cumpriu o seu tempo de trabalho e se aposentou. Com isso, estamos tendo algumas dificuldades. Em maio, durante todo o mês, foi deslocado um funcionário e agora, a partir do dia 4 de julho, o INSS estará enviando uma das melhores técnicas para atender em Sena Madureira”, confirmou.

De acordo com ele, durante todo o mês de julho o atendimento será ofertado. Paralelo a isso, o INSS busca medidas para continuar oferecendo os serviços aos moradores. “Há uma carência grande em todos os órgãos com relação a funcionários, e no INSS não é diferente. Isso só será resolvido mediante a realização de concurso público. O INSS tem cerca de 60 servidores para atender todo o Estado. Estamos tentando encontrar mecanismos para que o atendimento seja permanente em Sena Madureira”, frisou.

Os moradores de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus também reivindicam a realização de perícia médica em Sena, procedimento este que só está sendo realizado em Rio Branco no presente momento.