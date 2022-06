Após novo aumento, litro da gasolina chega a R$ 8,24 em Sena Madureira

O aumento no preço dos combustíveis anunciado recentemente pela Petrobrás já está impactando no bolso dos consumidores de Sena Madureira. Na manhã deste domingo (19), quem procurou os postos para abastecer se deparou com o novo preço tanto do diesel quanto da gasolina.

A bem da verdade, há uma variação no preço do litro da gasolina (R$ 8,21 a R$ 8,24), dependendo do posto. Em Sena, o aumento real da gasolina ultrapassou os 20 centavos.

Entre taxistas, mototaxistas, Uber e outros profissionais, a reclamação é grande, visto que, vários aumentos foram confirmados ao longo deste ano.