Basa realiza ação com balão em praça pública para celebrar os 80 anos de fundação

Nesta quarta-feira, 01, o Banco da Amazônia (Basa), no Estado do Acre, celebrará os 80 anos da instituição. A ação em comemoração destas oito décadas será a partir das 17 horas no Palácio Rio Branco.

De acordo com o superintendente regional, José Luiz Cordeiro, haverá uma ação de Voo cativo, onde um balão de ar quente de 27 metros se desloca verticalmente, preso ao solo por cordas, atingindo a altura máxima de 40 metros, levando dois passageiros (além do balonista) em cada viagem. “Este é o tipo de voo mais comumente visto em feiras e eventos. Será realizado em cada um dos Estados onde o Banco tem atuação (Amazônia Legal), contemplando colaboradores, parceiros e representantes de instituições. Levaremos esta experiência também a sociedade, através da escolha de 3 (três) telespectadores que acompanharam a divulgação das ações em um programa televisionado e foram os primeiros a enviarem a mensagem: 80 anos do Banco da Amazônia”, comentou o superintendente. “Além do balão, realizaremos recepção calorosa em comemoração ao aniversário da instituição, com espaço preparado com todo carinho para festejarmos esse marco tão sublime”.

Sobre o Basa

O Banco da Amazônia (Basa) é a maior instituição financeira de desenvolvimento da região amazônica que completa 80 anos de existência no dia 9 de julho de 2022. O Basa é o maior agente financeiro do governo federal na região Amazônica para promoção do desenvolvimento regional.

Em constantes mudanças desde o seu nascimento, que foi fruto de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, em 1942, para promover a paz e a liberdade no mundo. A instituição foi criada como Banco de Crédito da Borracha para apoiar os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Assim, o Banco traz em seu foco a preservação da paz e da liberdade de empreender e de crescer.

O Basa atua nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Também possui um escritório de negócios em São Paulo e uma assessoria em Brasília-DF. A partir dessa base, a instituição financeira estuda a ampliação de sua capilaridade nestes estados por meio das agências, denominadas Basa Negócios, que são unidades de atendimentos com oferta de serviços bancários, abertura de contas, aplicações financeiras, financiamentos, cadastro, pagamento de conta, mas sem dinheiro em espécie e sem caixa. São unidades mais enxutas e que permitem ao Basa o cumprimento de seu papel de desenvolvimento.

A instituição atinge seus 80 anos, sendo o responsável por 64% do crédito de fomento da região amazônica, operando com outras fontes de recursos, além do FNO, como Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), Orçamento Geral da União (OGU), BNDES e Fundo da Marinha Mercante (FMM). Com esses recursos, a Instituição oferece grande gama de produtos voltados para a sustentabilidade e avanços tecnológicos significativos, ofertando meios digitais aos clientes para dar maior agilidade e comodidade como o Internet Banking, o Mobile Banking, o BASA Digital, uma solução composta por aplicativo e portal web que facilita às linhas de crédito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e fornece aos agentes de crédito credenciados um ambiente integrado. Parceria com startups, captação de novos fundings para além do FNO e análise de crédito automatizada. “O interessado no crédito esperava meses para receber uma resposta que agora leva segundos”, revela o presidente do Basa, Valdecir Tose.

O Banco continua investindo de forma significativa em tecnologia e lançando produtos sustentáveis como o Pecuária Verde, pré-lançado em novembro de 2021 e que se encontra em fase piloto nas agências de Paragominas-PA e Boa Vista-RR, é um produto financeiro verde (PFV), lastreado nos recursos do FNO, linha Amazônia Rural Verde. O produto se diferencia ao apoiar a intensificação da pecuária por meio das melhores tecnologias e práticas, integrando a pecuária à floresta e à lavoura, com manutenção das áreas a serem preservadas, sem desmatamento, possibilitando ao cliente Basa ganho de rentabilidade a partir da implantação de novos sistemas de produção e prestação de serviços ecossistêmicos.