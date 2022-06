Blog do Ton: Com chancela de Márcia Bittar na vaga de vice, gabinete do ódio coloca rabo entre as pernas

Só restou aos cães raivosos abrandar o barulho e colocar o rabinho entre as pernas: a questão da vice na chapa de Gladson Cameli já está definida e atende pelo nome de Márcia Bittar. Mulher, mãe, professora, Márcia atuou por décadas nos bastidores e agora estará como protagonista no cenário eleitoral, ao lado daquele que é o favorito na corrida.

Com a entrada de Márcia, essa chapa se torna ainda mais abrangente – que ninguém esqueça que a pré-candidatura de Mara Rocha (MDB-AC) flerta com o público de direita, um público muito parecido com o que Márcia dialogou, e muito bem. Foi a que mais cresceu nas pesquisas de intenção de voto para o Senado.

Com algumas arestas a aparar, a potente chapa do bloco governista começa a ganhar nova cara. Ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Se o cenário já mudou dentro de um curto espaço de tempo, aguarde os próximos capítulos.

Marcio Bittar

Não tenho medo de errar ao dizer que Marcio Bittar é o articulador mais inteligente do Acre. Cada minuto de conversa com esse senador são lições preciosas a serem anotadas e jamais esquecidas.

Trajetória de Márcia

Desde o começo de sua jornada rumo a um lugar na chapa majoritária, venho falando do potencial de Márcia Bittar. Uma trajetória exitosa e sempre defendida neste espaço.

Epitaciolândia

Quem deu boas-vindas a um grupo governista foi o vice-prefeito de Epitaciolândia, o professor Soares.

Joelso Pontes

Ali naquelas bandas, o porta-voz do Governo, via Segov, atende pelo nome de Joelso Pontes. É um cara competente, articulado e que tem minha admiração.

Zamora

Em um almoço por essas bandas do Baixo Acre, um passarinho verde me contou sobre uma conversa que colocaria Fernando Zamora (PRTB-AC) no jogo do vice, lá na chapa de Mara Rocha (MDB-AC).

Kkkkkkkkk

Foi a resposta de Fernanda Hassem (PT-AC) a uma reportagem sobre sua gestão, em um desses grupos de mensagens instantâneas.

2 de julho de 2022

É a data onde fica suspensa, até o fim das eleições deste ano, a publicação de qualquer conteúdo noticioso na Agência de Notícias do Acre, nos perfis das redes sociais e nos sites oficiais das secretarias de Estado, órgãos, entidades e fundações que compõem a estrutura do Executivo Estadual.

Marina Silva

A acreana Marina Silva definiu seu destino: será pré-candidata à Câmara por São Paulo. Ela quer salvar o partido, a Rede Sustentabilidade.

PSOL

Com a presença do presidente nacional, o PSOL apresenta suas pré-candidaturas no Acre. Nilson Euclides, Governo; e Sanderson Moura, Senado, são os componentes da majoritária.

PSB

Se o PSB acertar em outros estados – e o Acre está na lista – o partido aceita liberar França do Governo de SP. Informação do Valor. O partido não competiria com o PT, mas uniria forças.

Debate

Estamos em pleno século 21, não há mais espaço para debates superficiais. Até onde sei, o prefeito Tião Bocalom (PP-AC) é um democrata e aceita críticas construtivas. Mas ataque pessoal é complicado. Ninguém merece.