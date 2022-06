Capitão da PM do Acre morre aos 60 anos, vítima de câncer: “Mais de 3 décadas de serviço”

Morreu nesta terça-feira (28) o capitão reformado da Polícia Militar do Acre (PMAC), Luiz Alberto Rodrigues Maia, aos 60 anos, vítima de câncer.

O militar estava internado há alguns dias no Hospital do Amor, em Porto Velho, onde faleceu.

O capitão L. Maia, como era conhecido na tropa, ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Acre em 1º de outubro de 1982 e serviu a corporação até o ano 2014, quando foi reformado, dedicando mais de 30 anos de serviços em prol da segurança pública do Acre.

“Neste momento de grande tristeza e dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências e rogamos a Deus que traga conforto necessário aos familiares enlutados, para que possam enfrentar com serenidade a imensurável perda de seu ente querido”, disse em nota a página da PM no Acre.

O corpo do oficial da Polícia Militar será transladado para a cidade de Rio Branco nesta quarta-feira, 29 de junho. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Morada da Paz, na quinta-feira,30 (amanhã).