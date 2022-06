Com casamento em crise, Carlinhos e Lucas terão conversa decisiva nesta quarta

A crise no casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães está perto de ter um final, seja ele positivo ou negativo. A coluna LeoDias descobriu que o casal terá uma conversa decisiva nesta quarta-feira (8/6). Fontes próximas aos influenciadores compartilharam com a coluna o que deve ser debatido entre eles.

Informações recebidas por nossa equipe apontam que Carlinhos está muito chateado com a distância do marido, principalmente após o roubo ao apartamento onde ambos moravam juntos, no dia 29 de maio. A questão da fidelidade não estaria em jogo, mas sim a parceria entre os dois, não só nos altos, mas também nos baixos.

Além disso, o humorista estaria se perguntando se Lucas não seria capaz de perder uma festa ou recusar um convite para lhe dar apoio quando necessário. O influenciador estava no México, a trabalho, durante o assalto, mas desde que voltou ao Brasil não esteve em casa, comparecendo em outros compromissos profissionais, algumas festas e o casamento de Nathan Camargo. As fontes se questionam: “É necessário sempre estar em holofote, ainda mais em um momento delicado como esse?”.

Elas também levantaram outro ponto, os limites entre a relação pública e privada dos dois. Nossas fontes sabem do amor que Lucas sente por Carlinhos e vice-versa, mas lembraram a importância da utilização das redes sociais dentro do relacionamento dos dois. Afinal, numa vida e trabalho de aparências, é preciso demonstrar preocupação, para além de senti-la.

É impossível prever o que vai acontecer nessa conversa: seja para um casamento mais próximo ou um fim delicado, a crise no matrimônio de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães deve terminar essa tarde. A coluna seguirá acompanhando o desenrolar dos fatos de perto.