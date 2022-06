Com o tema “Meio ambiente”, Creche de Sena Madureira realiza Feira de Ciências

A Creche Municipal Criança Feliz, localizada no Bairro do Bosque, em Sena Madureira, colocou em prática nesta sexta-feira (24), uma Feira de Ciências que tem como tema: “De mãos dada com o Meio ambiente. Cuidar da natureza é cuidar da vida”. Nesse sentido, vários trabalhos produzidos pela equipe estão sendo expostos para a comunidade até às 17 horas.

A Creche fez uma parceria com o Imac e o Ibama para a construção do projeto. “A iniciativa se desdobra em vários sub-temas como, por exemplo, a reciclagem, lixo, desperdício, animais em extinção e outros. A meta é fazer com que as nossas crianças tenham o conhecimento dessas questões desde cedo”, comentou Antônia Marciane, coordenadora pedagógica da Creche.

Para a professora Célia Moreira, Gestora da Creche, tratar sobre o Meio ambiente com as crianças é muito importante. “A gente ver como se encontra atualmente a questão do meio ambiente e não podemos ficar de braços cruzados. Estamos plantando uma semente junto com as nossas crianças para que possamos colher bons frutos no futuro. A questão da conscientização é indispensável”, frisou.

Quem também esteve acompanhando de perto a Feira de Ciências foi Marileide Serafim, representante do Imac em Sena Madureira. “Quando eles estavam construindo o Projeto recebemos o convite para conhecer e abraçamos a iniciativa. A orientação do governador Gladson Cameli é que o Imac participe e trabalhe a questão ambiental com os nossos estudantes. Parabéns a todos da Creche por essa belíssima iniciativa”, completou.

Na ocasião, o Imac realizou a entrega de mudas de Ipê branco. Os trabalhos feitos pela equipe da Creche tratando sobre as questões ambientais retratam principalmente a nossa realidade.

Veja mais fotos do ContilNet: