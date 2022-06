Cruzeiro do Sul tem a gasolina custando R$ 8,16 e o diesel S10 R$ 8,98

Neste sábado (18), a gasolina e o diesel subiram nas refinarias do país, com um aumento de 5,18% a gasolina subiu de R$ 3,86 para R$4,06 o litro. Com o diesel o reajuste foi de 14,26%, ou seja, o valor por litro foi de R$ 4,91 para R$ 5,61. Os preços do GLP (gás liquefeito de petróleo) não foram alterados.

O preço das bombas, que é o valor cobrado aos consumidores, depende dos impostos e das margens de lucro das distribuidoras.

Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade acreana, os condutores tem sentido um grande impacto, já que os valores dos combustíveis está bem alto, custando R$ 8,16 a gasolina, R$ 7,34 etanol, R$ 8,95 Diesel e R$ 8,98 o diesel S10.

A Petrobras afirma que o preço da gasolina passou 99 dias sem reajustes. O do diesel, 39 dias.

A estatal foi a que teve o maior lucro dentre as grandes petroleiras no 1º trimestre de 2022: US$ 8,6 bilhões ou R$ 44,6 bilhões. Superou empresas como Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, Equinor e BP.

Redação Juruá Online