Concurso IBGE: divulgado resultado de processo seletivo

Foi publicado o resultado preliminar do processo seletivo do IBGE para o provimento de 25 vagas temporárias aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) (concurso IBGE).

As oportunidades do edital se distribuem entre municípios dos seguintes estados: Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O resultado foi divulgado no portal da própria instituição nesta terça-feira, 31 de maio.

Os aprovados farão jus aos seguintes salários:

APM: R$ 1.387,50; e

SCQ: R$ 3.100,00.

O modelo de seleção foi feito por meio de análise de títulos dos candidatos aos cargos ofertados.

O IBGE está com outro processo seletivo simplificado aberto. O concurso é destinado ao preenchimento das seguintes vagas temporárias:

Agente Censitário Municipal: 56 vagas; e

Agente Censitário Supervisor: 164 vagas.

O modelo de contratação será por 5 meses, podendo ser prorrogado conforme inciso II do parágrafo único do art 4 da Lei 8.745/1993 (que dispõe sobre contratação por tempo determinado).

Os aprovados farão jus a salários que variam de R$ 1.700,00 a R$ 2.100,00.

Os interessados têm até amanhã (1/6) para se inscrever neste processo seletivo. As inscrições podem ser feitas no portal do próprio IBGE!

Concurso IBGE – edital de efetivos solicitado

O IBGE solicitou um novo concurso público para o provimento do quadro de servidores do órgão. Conforme documento obtido pelo Direção Concursos, a solicitação é para 2.503 vagas.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas – 1004 vagas;

Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas – 11 vagas;

Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas – 1488 vagas;

O pedido do concurso IBGE de efetivos demonstra, entre diversos outros pontos, um possível cronograma de etapas:

Contratação de banca: janeiro de 2023;

Publicação de edital: fevereiro de 2023;

Divulgação do resultado final: abril de 2023; e

Provimento: maio de 2023.

