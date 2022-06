Concurso INSS: pesquisa sobre nível de escolaridade

Cresce a cada dia a expectativa pelo próximo concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)! A publicação do edital já foi autorizada e a expectativa é que sejam ofertadas 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social.

Recentemente, o presidente da autarquia, Guilherme Serrano, solicitou que fosse exigido o nível superior de escolaridade dos candidatos às 1.000 vagas de Técnico do Seguro Social. Saiba mais detalhes aqui!

De acordo com o presidente, as atribuições dos servidores do INSS no cargo de Técnico, são de alto nível de responsabilidade e requerem “conhecimento especializado de um conjunto complexo de normativos considerando que a cada alteração das regras previdenciárias, as regras alteradas são mantidas no cabedal jurídico acrescido o novel”, justificando, assim, a mudança no nível de escolaridade exigido para o cargo, que atualmente é o nível médio.

Diante do impasse a respeito do nível de escolaridade que será exigido no próximo edital, mais um capítulo foi registrado. Os servidores do INSS receberam, nesta quarta-feira, 22 de junho, um e-mail da autarquia com a finalidade de realizar um levantamento para verificar o nível de formação do quadro de servidores.

Trecho da mensagem diz: “Considerando o pleito junto ao Governo Federal para transformar a Carreira do Seguro Social em Carreira Típica de Estado, estamos realizando um levantamento junto aos servidores para verificar o nível de formação (…)”.

A mensagem informa, ainda, que as respostas da pesquisa também irão subsidiar a construção de um edital de bolsas de estudo de graduação, que poderão ser ofertadas mediante a estruturação de uma política adequada, prevista para acontecer no segundo semestre de 2022.

Confira, a seguir, a mensagem recebida pelos servidores do INSS: