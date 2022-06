Concurso PF Administrativo: órgão registrou redução de 21% nos últimos anos

Conforme informado com exclusividade pelo Direção Concursos, o pedido por novo concurso PF Administrativo (Polícia Federal Administrativo) foi retificado e encaminhado ao Ministério da Economia.

Na nova solicitação por edital, o órgão solicitou certame para o provimento de 667 vagas:

Administrador: 25 vagas;

Engenheiro: 1 vaga;

Agente Administrativo: 494 vagas;

Arquivista: 9 vagas;

Assistente Social: 13 vagas;

Bibliotecário: 1 vaga;

Contador: 9 vagas;

Economista: 3 vagas;

Enfermeiro: 3 vagas;

Estatístico: 4 vagas;

Farmacêutico: 2 vagas;

Médico: 69 vagas;

Nutricionista: 1 vaga;

Odontólogo: 11 vagas;

Psicólogo: 6 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais: 13 vagas; e

Técnico em Comunicação Social: 3 vagas.

No pedido, o concurso PF Administrativo é visto como uma necessidade, visto que a demanda da área administrativa do órgão aumentou. Além disso, a evolução do efetivo reduziu ao longo dos últimos anos.

No documento, a PF informa que houve uma redução de 21% no número de servidores nos últimos 5 anos, sendo que nesse período, houveram 472 aposentadorias. É importante ressaltar também que até o ano de 2026, o número pode aumentar ainda mais a defasagem no quadro, visto que mais 405 funcionários podem se aposentar.

O maior número de aposentadorias previstas deve ser registrado pelo cargo de Agente Administrativo. Veja:

O cargo de Agente Administrativo, que é a especialidade que deve sofrer mais baixas devido aos pedidos de aposentadoria, exige nível médio de formação. Este cargo possui remuneração que varia de R$ 4.252,76 até R$ 4.746,16, podendo chegar a mais de R$ 5 mil.