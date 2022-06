Cristiano, da dupla com Zé Neto, tem doença diagnosticada

Em meio a uma má fase de Zé Neto, chegou a vez de Cristiano ter uma notícia não tão agradável assim. O parceiro sertanejo do “inimigo” de Anitta foi diagnosticado com a doença do momento.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, o cantor testou positivo para a Covid-19. Com isso, shows marcados entre os dias 3 e 16 de junho precisaram ser cancelados. Cristiano foi assintomático, mas decidiu fazer um teste após ter contato com um parente que tinha sido infectado com o coronavírus. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (8).