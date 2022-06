Data definida: 15ª edição da Parada do Orgulho LGBT do AC ocorrerá no fim de setembro

O Fórum de ONGS LGBT do Acre definiu, neste fim de semana, as datas em que ocorrerão a Semana Acreana da Diversidade e a Parada do Orgulho LGBT do Acre.

De acordo com a entidade, a Semana Acreana da Diversidade será realizada entre os dias 20 e 25 de setembro, tendo como atividade de encerramento a 15ª Parada do Orgulho LGBT, no dia 25 de setembro, com concentração às 14h, na UFAC/CENTRO, na Av. Getúlio Vargas.

O tema da Semana da Diversidade deste ano será “Políticas Publicas pela Cidadania LGBT”.

“Teremos uma semana de programações voltadas na busca de políticas publicas de saúde, segurança, educação, cultura, esporte e renda para a melhoria das condições de vida da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais do Estado do Acre, que começará no dia 20 de setembro com sua abertura no Teatro da UFAC. O Encerramento da Semana Acreana da Diversidade será com a realização da 15ª Parada do Orgulho LGBT do Acre, no dia 25 de setembro”, informou Germano Marino, dirigente do Fórum de ONGS LGBT do Acre.