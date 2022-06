Dayanne Bezerra vive affair com o ex de cantora e ex-BBB famosa

Os dois estão neste exato momento viajando pelo nordeste do país. A viagem de Dayanne com o ex de Flay começou há uma semana e ainda não tem data certa para acabar. Nos stories do Instagram publicados pelos dois nesta quarta-feira (15/6), é possível observar que eles estão na Paraíba, hospedados no mesmo hotel e que já curtiram uma praia, almoçaram e seguem agora para outro local mais intimista.