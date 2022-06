Depen: governo autoriza a nomeação de 309 agentes de execução penal

O Ministério da Economia autorizou, nesta quarta-feira (1º/6), a nomeação de 309 agentes federais de execução penal aprovados no concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) de 2019.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Em março, o Ministério da Justiça tinha confirmado a intenção de convocar todos os candidatos excedentes aprovados no concurso público da Polícia Federal (PF) e também nos concursos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Depen.

Apesar do anúncio, ainda não estão disponíveis as datas específicas para as convocações dos excedentes aprovados no concurso público.

Veja a publicação: