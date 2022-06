Dois dias após vitória, lutador do UFC aparece com rosto desfigurado

Depois de uma batalha de cinco rounds vencida por decisão dividida contra Calvin Kattar no último sábado (18/6), o americano Josh Emmett se credencia para uma eventual disputa de cinturão do UFC pela divisão peso-pena (até 66 kg). Mas o preço pago pela vitória foi alto, e o lutador americano de 37 anos saiu bastante machucado do combate.

Na segunda-feira (20/6), o atleta participou do podcast de Michael Bisping, ex-campeão peso-médio do UFC, e mostrou que o rosto permanece avariado dois dias após o combate. Apesar das marcas da última luta, ele garante que está pronto para lutar pelo título da categoria.

“Sou o melhor peso pena deste planeta e estou pronto. Quero estar sentado ao lado do cage em duas semanas para ver com quem vou lutar em seguida”, disse.

Caso seja concedida a chance de disputar o cinturão, Josh deve enfrentar o vencedor do duelo entre o atual campeão, o australiano Alexander Volkanovski, e Max Holloway, americano ex-campeão dos pesos-penas.

O combate valendo o cinturão da categoria está marcado para o dia 2 de julho na T-Mobile Arena, em Las Vegas, no estado americano de Nevada. Essa será a trilogia entre Volkanovski e Holloway. O australiano venceu as duas lutas.