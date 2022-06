Em Tarauacá, governo trabalha no ramal da Aldeia Indígena Caucho

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, garante melhorias no ramal da aldeia indígena do Caucho.

A equipe de ramais tem atuado no melhoramento de 12 quilômetros da estrada vicinal, com serviços de saídas d’água, drenagem, retirada de atoleiros e nivelamento de superfície. A ação conta com a utilização de uma motoniveladora e uma escavadeira hidráulica.

De acordo com o gerente da regional Tarauacá-Envira, André Correia, o órgão prossegue nos trabalhos para que as famílias continuem tendo acessibilidade.

“Mais uma solicitação atendida e estamos trabalhando para garantir a trafegabilidade nesse ramal”, enfatizou o gerente.

A visita contou com a presença do secretário de obras do município, Rosenir Arcênio. As intervenções são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com obras em todo o estado.