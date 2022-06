Escola Sesi homenageia equipes Acrebóticos e Jungle Stars

Após se destacar e conquistar o prêmio extraoficial na categoria Projeto de Inovação, concedido pelos juízes do Festival Nacional de Robótica, a equipe Acrebóticos, da Escola SESI Centro Educacional Marília Sant’Ana, juntamente com o grupo Jungle Stars, consagrou sua participação no evento, que foi realizado no período de 27 a 29 de maio, em São Paulo (SP). Este foi o desempenho mais expressivo do estado desde que a instituição iniciou o projeto, por meio do componente curricular de Robótica, no ano de 2014. Porém, a caminhada, de acordo com toda a equipe educacional da instituição, foi construída com foco e objetivos bem definidos.

“Nosso aluno começa com a Robótica aos 6 anos de idade, no 1º ano. E temos alunos aqui nesses grupos que estão conosco desde o maternal. Faço questão de lembrar da nossa primeira competição oficial, que foi em 2014, e sempre dando um show de dedicação, empenho e seriedade desde essa época e hoje nós temos aqui um troféu regional e um nacional. Isso os alunos vão levar para a sua vida profissional”, elogiou Maria Regiana Costa, diretora da Escola, durante homenagem às equipes, realizada na última quarta-feira, 1º de junho. “Isso aqui é o resultado do trabalho de todos – a nossa postura, a nossa atitude, o nosso desempenho”, enfatizou.

MATURIDADE – De acordo com ela, as competições de Robótica (FLL Challenge) e F1 In Schools (automobilismo) estão ficando cada vez mais profissionais e mais próximas da realidade. Para a gerente de educação do SESI/AC, Suzi Oliveira, a maturidade das equipes acreanas na competição foi surpreendente. “Foi muito emocionante viver aquele momento junto com os alunos. A postura impecável deles nos momentos de tensão, sendo muito tranquilos. Estão todos de parabéns, foi lindo de ver. Estou muito orgulhosa”, elogiou Suzi Maria de Oliveira, gerente de Educação do SESI/AC.

Técnico da equipe Acrebóticos, o professor Assis Souza agradeceu, afirmando que o prêmio é compartilhado com toda a escola. “Nós trouxemos um prêmio nacional. A nossa escola, hoje, é referência não só para o nosso estado, mas para a Região Norte”, comemorou. “Essa experiência que a Escola SESI nos oferece, nós nunca viveremos nada igual e levaremos para a nossa vida. Fui tomando gosto pelo mundo da Robótica, da F1 in Schools, e agora nós podemos nos orgulhar de tudo o que conquistamos desde o início da nossa história”, destacou o aluno João Victor Aguiar, 16.