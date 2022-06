“Estamos no Estado dos Povos da Floresta”, diz ministro Paulo Alvim em evento no AC

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, que veio ao Acre para evento de revitalização do Núcleo de apoio à pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), nas dependências do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac), diz que a Amazônia é um bioma importante e estratégico para o Governo Federal.

“Mais do que isso, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o uso do conhecimento científico-tecnológico no Bioma Amazônico é um elemento de transformação. Nós temos que cuidar da floresta, estamos no estado dos Povos da Floresta, aprendi isso aqui muitos anos atrás”, diz o ministro.

O ministro também falou sobre o desenvolvimento sustentável no Estado e o papel da ciência e tecnologia nessa área. “Os povos da floresta devem ser tratados com o olhar da ciência e tecnologia, onde ele ajuda a produzir conhecimento com os saberes tradicionais, gera riqueza para população local. Aqui é um locus adequado ao desenvolvimento sustentável e o papel da ciência e tecnologia é fundamental. O Inpa vai ser nosso agente local”, diz.

No evento, também houve a assinatura da Carta de Intenção de colaboração técnica e científica entre o INPA e a Ufac, pelo vice-reitor Josimar Batista e a diretora do Inpa Antônia Maria Ramos. Além do descerramento da placa de inauguração pelo ministro Paulo Alvim e a diretora do Inpa e a apresentação e discussão do projeto sobre reflorestamento pelo pesquisador do Inpa, dr. José Francisco Gonçalves.