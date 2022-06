Fernanda Hassem e Leo de Brito assinam ordem de serviço para ampliação do Ginásio Eduardo Lopes

O sonho de todos os desportistas brasileenses teve início na tarde de quinta-feira (23), no Ginásio de Esporte Eduardo Lopes Pessoa, onde a Prefeita Fernanda Hassem, juntamente com o Deputado Federal Léo de Brito, autor da Emenda assinaram a ordem de serviço de ampliação do principal Ginásio do município.

O investimento vai garantir para a população, e aos esportistas, um ginásio amplo, mais confortável e com melhor acessibilidade para que todos possam acompanhar os jogos realizados em Brasiléia.

O desportista Ângelo Meireles, destaca a importância da ampliação.”Estamos felizes com ampliação que o ginásio vai receber, com certeza vai ficar melhor, o ginásio estava pequeno para nossas demandas, estamos muito felizes com essa ampliação”, destacou.

O deputado federal Léo de Brito enfatiza Emenda e a importância do esporte para a juventude. “Estou muito feliz assinar essa ordem de serviço junto com a prefeita Fernanda, para garantir a revitalização e ampliação do ginásio Eduardo Lopes Pessoa, que é um ponto de encontro da juventude de Brasiléia. Hoje estou retribuindo o apoio que tive da população”, enfatizou deputado Léo de Brito.

A prefeita Fernanda Hassem fala a respeito do investimento. “Quero agradecer ao deputado Léo de Brito que alocou esse recurso para ampliação do ginásio , que tem 29 anos de construção. Na época esse ginásio atendia às necessidades da população, e essa ampliação é de grande importância para o esporte do município. A prefeitura também está dando a sua contra partida em todas as obras do município.

Estiveram presentes desportistas, Secretários municipais, vereadores Elenilson Cruz, Jurandir Queiroz, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, Francisca Bezerra, comunidade e equipe municipal.