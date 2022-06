Filha de Tadeu Schmidt se assume, entrega o que viveu em desabafo e apresentador reage: “O meu direito”

Recentemente a filha do apresentador Tadeu Schmidt falou sobre fazer parte da comunidade LGBTQIA +. Dessa forma, nesta terça-feira (28), Valentina Schmidt, de 19 anos de idade, usou as redes sociais para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA +.

Sendo assim, explicou que foi o momento mais complicado da sua vida. “Eu sou queer e me orgulho“. Valentina compartilhou um clique segurando a frase. Ela aproveitou o espaço para falar sobre como foi se assumir.

“Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente”, em primeiro lugar.

“Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser. De ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Ser uma mulher queer. De ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhoso para todes nós”, disse, por fim.

Portanto, a filha mais velha de Tadeu Schmidt deixou claro se orgulhar fazer parte da comunidade. Em resumo, também fez questão de prestar apoio a todos que fazem parte dela. Dessa forma, para quem não sabe Tadeu também é pai de outra menina. Laura tem 17 anos.

Sendo assim, a publicação repercutiu bastante nas redes sociais e gerou muitos comentários de apoio para a herdeira do apresentador.

Desse modo, vale ressaltar que o próprio pai de Valentina deixou seu apoio nos comentários, colocando vários corações coloridos. A mãe, Ana Cristina, companheira do apresentador, também reagiu e deixou uma mensagem: “Seja o que você quiser sempre! Essa menina linda e corajosa! Seja você”, disse completando com vários emojis de corações coloridos.

Alémm disso, Tadeu Schmidt expõe casamento e se declara para esposa após 24 anos de casamento: “Já vivi mais com você”

Recentemente, o apresentador fez questão de declarar todo seu amor à Ana Cristina, sua esposa.

“Agora, posso dizer: eu já vivi mais COM você do que SEM você! O 30 de maio é sempre um dia especial demais! E hoje é mais ainda! Porque hoje completamos 24 anos de união! Como eu estou com 47 de idade… foram 23 anos sem você e 24 com você“, declarou o apresentador, por fim.