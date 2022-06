Gabriel Medina vive affair com ex-reality; saiba quem

O campeão mundial de surfe Gabriel Medina vem curtindo, e muito, a vida de solteiro. A coluna LeoDias descobriu que o famoso ficou, no último domingo (26/6), com uma ex-reality show e te conta agora quem ela é.

Este novo affair do ex-noivo de Yasmin Brunet é a modelo Tabatha Paixão, que participou recentemente do reality show Se Sobreviver, Case!, da GloboPlay, e é uma das melhores amigas de MC Mirella. Os dois vem conversando há algum tempo e o primeiro encontro rolou em uma festa promovida pelo craque Neymar Jr, no último domingo, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo as fontes da coluna LeoDias, os dois dançaram juntos, trocaram beijos e várias carícias durante a noite sem o menor medo de serem vistos juntos pelos demais convidados famosos da festa.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminaram o relacionamento em janeiro de 2022 após dois anos juntos. Desde o término, o surfista já foi flagrado por esta coluna aos beijos com a digital influencer Vanessa Lopes e recentemente foi apontado como affair da ex-namorada de MC Kevinho, a modelo e influencer digital Gabriela Versiani.