Geisy Arruda esbanja curvas poderosas com look ousado de festa junina

Geisy Arruda entrou no clima de festa junina e não economizou na sensualidade! A musa protagonizou um ensaio ousado vestida de “noivinha saliente” e causou alvoroço entre os seguidores que a acompanham nas redes sociais.

Primeiro, a musa publicou os registros em que aparece usando uma saia de tule rosa e sutiã estampado com flores. Poderosa, ela esbanjou o decote volumoso e fez charme ao posar para as fotos com véu e buquê. Ela ainda acrescentou algumas bandeirolas na parede para deixar o cenário no clima de São João.

Depois disso, Geisy Arruda postou outro clique ousado, desta vez, usando apenas uma lingerie rosa e um micro chapéu de palha na cabeça. Ela posou toda sexy enquanto comia pipoca sentada em uma poltrona. Além do corpaço, a famosa roubou a cena com suas marquinhas sensuais.

“Uma Noivinha Saliente à espera do novinho. Ensaio lindo de São João”, escreveu a beldade na legenda do primeiro post. “Eu Amo São João e não é pouco”, acrescentou ela na publicação seguinte.

Conteúdos picantes de Geisy Arruda

Vale lembrar que, esses conteúdos que Geisy Arruda publica no Instagram são apenas prévias de fotos e vídeos que ela costuma divulgar em seu OnlyFans e Privacy. Nas plataformas por assinatura, os fãs podem ter acesso aos registros mais picantes da famosa.

“Assina porque temos bandeirinha, temos festa junina e sim, temos noivinha no altar sozinha, à espera do seu par. Abandonaram a noivinha. Que dó! Se inscreve lá vai. Vem ser o noivinho da noivinha. Eu já tô pronta pra casar, só falta você. Então assina!”, brincou ela em um vídeo descontraído.

Fetiches ousados

Por ser uma mulher que fala abertamente sobre sexo, Geisy Arruda não esconde detalhes da sua intimidade. Outro dia, por exemplo, ela falou abertamente sobre seus fetiches mais ousados e destacou que um deles, ainda não realizado, é o de fazer sexo com anão.

“Transar com um anão. Mas não estes cômicos, que fazem palhaçada em programa de humor. Quero um anão que eu não pense na altura dele, mas no homem que está ali, que eu possa tomar um vinho, ser conquistada”, contou a musa, durante participação no Real Podcast.