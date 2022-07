Genro de Xuxa expõe desfecho de seu casamento com Sasha e diz motivo: “Se soubesse”

Sasha Meneghel, a herdeira única de Xuxa, contraiu matrimônio com o músico, João Figueiredo. Hoje em dia eles moram nos Estados Unidos e já estão lado a lado há um bom período. O povo adora ver os dois juntinhos e viraram um dos casais mais falados do momento.

João Figueiredo, com 22 anos, é mais jovem que sua mulher, que tem 23, e brigou com a avó. Mesmo com a distinção de idade sendo mínima, o público considera que eles se casaram muito novos.

Além disso, para a mãe de Sasha, que apoiou os dois desde o começo, ela crê que já está no momento de vir um netinho. Em papo com o “É De Casa”, da Globo, João Figueiredo, disse sobre o melhor desfecho com a filha da Xuxa. “Eu acho que quando você encontra alguém que ama, e vocês têm o objetivo de construir algo juntos e buscam os mesmos propósitos… não tem por quê”, relatou o marido de Sasha.

“É só você unir forças para uma caminhada, para uma jornada”, comentou o artista. João Figueiredo ainda falou que os admiradores se inspiram nos dois como relacionamento. “É lindo, por exemplo, quando a gente está andando no shopping, e alguém para e fala assim: ‘É muito legal ver vocês tão novos juntos, foi uma inspiração de que amar ainda é possível’”, disse o cantor.

Marido de Sasha tem o melhor desfecho com estilista

Ele relatou que a religião foi influência na decisão de subir ao altar. “No meu caso, como cristão, eu sempre busquei muito a aprovação de Deus nas coisas que eu faço. Eu procurei essa paz dentro de mim. Eu sinto isso e ela também. Então a gente tomou esse passo a partir de uma segurança e de uma certeza”, disse o marido da Sasha, João.

O famoso também falou que a idade nunca foi uma questão ao resolver pedir Sasha em matrimônio. “Eu só não digo que, se eu soubesse que casar era tão bom, eu casaria antes, porque seria muito cedo. Porque nós já somos jovens, né?”, comentou.