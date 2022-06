Giro Cultural: ContilNet separa as melhores opções de lazer para curtir o final de semana

Com o final de semana chegando, muitas pessoas já começaram as saidinhas com os amigos ou com a família. Para ajudar você a encontrar uma opção de lazer do seu interesse, o ContilNet separa as melhores opções de teatro, bares, restaurantes e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Neste final de semana acontece o Arraiá do Quarté, 25 e 26 de junho, às 18h, no Clube dos Oficiais. O evento é aberto ao público.

Neste sábado (25) acontece o Arraial Literário, das 16h às 20h, na Biblioteca Pública Adonay Barbosa, no Centro de Rio Branco.

Também no sábado (25), o Drop Flow Music Festival realiza o Desande Drop Party, na Maison Borges

Neste final de semana, haverá a 3ª etapa do Circuito Junino 2022, realizado pela Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), nos dias 24, 25 e 26 no Quadrilhódromo, das 18h às 23h

O Arraial do Vila Rio Food Park já começou e nesta sexta-feira (24) tem som ao vivo com Luzienne Lucena.

Neste sábado (25), na Casa do Rio tem Feijoada com Samba, a partir das 13h.