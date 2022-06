Gkay faz as pazes com Sônia Abrão e equipe no São João da Thay: ‘tudo zerado’

No que depender da influenciadora Gkay, a treta com Sônia Abrão já está no passado. Na noite desta terça-feira (28), a empresária chegou ao São João da Thay distribuindo sorrisos e foi logo muito simpática com a equipe do programa ‘A Tarde É Sua’, que estava posicionada na entrada da festa.

Bruno Tálamo, repórter que protagonizou a torta de climão ao entrevistar Gkay, tendo seu microfone retirado de sua mão pela influenciadora para que ela mandasse um recado malcriado à Sônia, agora conta outra história. Segundo o jornalista. Gkay foi simpática e finalmente se acertou com a equipe do programa.

“Encontrei com a Gkay e dessa vez foi diferente. Ela me viu de longe e já abriu um sorriso. Senti uma abertura para chegar e me aproximei dela. Nos abraçamos, fizemos as pazes, ela falou que está tudo zerado, levantou a bandeira branca”, contou o repórter.

Bruno disse ainda que, apesar de ambas as partes terem se acertado, ele deixou claro para Gkay que ela continuará sendo incluída nas brincadeiras do programa, assim como os demais artistas que são comentados ao vivo pelo time de apresentadores.

“Eu concordei com ela (sobre deixar a briga de lado) e falei que o programa está sempre à disposição dela e que, inclusive, isso não a livra de uma possível nova geladeira e também de um novo tapete vermelho. Ela é uma artista normal, como todos os outros e está sujeita a participar das brincadeiras do programa como a gente sempre fez. Mas ela ficou chateada daquela vez porque foi para a geladeira”, lembrou.

E o público pode esperar um novo recado da influenciadora para Sônia, mas desta vez, nada malcriado. “Ela mandou um recado para a Sônia, que não posso adiantar agora, mas fizemos as pazes, nos abraçamos, beijamos e foi um clima de total confraternização de São João. Essa é a Gkay que eu gosto de ver da internet, não aquela que arrancou o microfone da minha mão. Essa é a Gkay que a gente gosta”, completou o jornalista Bruno Tálamo.

No último dia 14, Gkay surpreendeu a todos na chegada ao aniversário de Simaria Mendes, em São Paulo. Na ocasião, ao saber da presença da equipe de Sônia Abrão no local, ela puxou o microfone da mão do repórter Bruno Tálamo e chegou a gritar com o jornalista, reclamando da apresentadora.

Com o microfone em mãos, Gkay detonou Sônia por ter sido colocada na geladeira da atração vespertina, por conta do investimento milionário na Farofa da Gkay. “Ela nem sabe o que estava falando. Procura saber o que você está falando antes de sair falando para o povo neste seu programa de merda”, disse a influenciadora, que não gostou nada de ter sido chamada de ‘ridícula’ pela apresentadora, no momento em que foi criticada.