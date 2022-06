Gladson e Bittar se reúnem na noite desta quarta com presidentes de partidos para discutir nome de vice

O governador Gladson Cameli (PP) e o senador licenciado Marcio Bittar (União Brasil) estão reunidos neste momento, na sede do PSDB, com diversas lideranças de diversos partidos, entre eles o anfitrião PSDB, PL, Republicanos, Solidariedade e outros, para discutir sobre o vice de Cameli para as eleições deste ano.

O nome do vice, ou da vice, tem sido discutido há muitos meses e foram várias as especulações. A professora Marcia Bittar, até então pré-candidata ao Senado, foi a indicação feita no fim da semana passada pelo grupo de Bittar. Defendendo unidade, a maior parte dos partidos que integram a base de Cameli já se declararam favoráveis ao nome de Marcia.

Em recente evento em Cruzeiro do Sul, Gladson chegou a declarar que ela poderá sim ser a sua vice.