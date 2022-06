Governo do Estado reabre as atividades da Escola de Música do Acre com novos cursos

Com o objetivo de ampliar o acesso dos acreanos às artes, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) promoveu nesta segunda-feira, 13, a reabertura das atividades da Escola de Música do Acre (Emac), localizada no Bairro Tucumã II, em Rio Branco.

Após dois anos sem promover seus cursos, devido ao período pandêmico, a unidade de ensino retoma o seu cronograma escolar, atendendo estudantes da rede pública e membros da comunidade, além de se preparar para formar grupos de extensão, workshops e palestras com diversos instrumentistas e cantores.

O ato solene foi realizado no auditório da Emac e contou com a presença dos novos alunos, integrantes da sociedade civil, artistas, lideres comunitários, gestores públicos e do titular da SEE, Aberson Carvalho, representando o governador Gladson Cameli. Na oportunidade, os docentes da escola apresentaram um pocket show com canções clássicas, populares e regionais.

“É nesse clima musical que o governo do Estado reabre a Escola de Música do Acre, após executarmos diversas reformas em sua estrutura física, além de convocarmos professores do quadro efetivo, fatos que deram as condições necessárias para ofertarmos 640 novas vagas para a população, qualificando-os, tanto para o mercado cultural como no quesito formação de plateia e sensibilidade artística”, destaca Aberson Carvalho.

Os cursos oferecidos pela Emac são de técnica vocal, musicalização infantil, violão, guitarra, cavaco, ukulelê, contrabaixo, percussão (pandeiro, conga, triângulo e outros) e sopro (flauta, saxofone, clarinete e outros).

Uma das contempladas com as aulas de canto é a aluna da Escola Neutel Maia, a adolescente Milena Souza, de 11 anos, moradora do Bairro Vitória. Curiosamente, a sua residência está localizada na Rua Tião Natureza, via que homenageia um dos maiores cantores e compositores do Acre, que teve grande destaque nas décadas de 80 e 90.

“Meu maior sonho é ser uma cantora. Amo a música. E estar aqui, ter sido uma das sorteadas e poder participar das aulas é algo que me emociona profundamente. Darei o meu melhor para orgulhar a minha família, amigos e, quem sabe, levar o nome da nossa cidade para todo o país”, relata.

O ano letivo se inicia no próximo dia 20 de junho e as aulas serão realizadas uma vez por semana, de forma presencial, nos turnos matutino e vespertino, para os estudantes da rede pública de ensino, e noturno, para os maiores de 18 anos e demais membros da comunidade.

Vagas

Os sorteados que foram selecionados para o cadastro de reserva podem se matricular na sede da instituição até esta terça-feira, 14, no horário das 8h às 12h, para efetuarem sua matrícula, portando os seguintes documentos: uma foto 3×4, além de uma cópia da certidão de nascimento ou RG, outra do CPF e uma do comprovante de endereço.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, no Distrito Industrial da capital. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Emac pelo número telefônico: (68) 3229-4918.

As listas com os convocados para o cadastro de reserva estão publicadas no perfil da Emac no Instragam: @escolademusicaac. Na próxima semana, a coordenação escolar deve divulgar as vagas remanescentes.