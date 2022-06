Governo e Prefeitura de Tarauacá executam terraplanagem no estádio O Naborzão

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, executou serviços de terraplanagem nas dependências do estádio O Naborzão, local da 4° Expo Tarauacá.

Petronio Antunes, presidente do Deracre, ressaltou a importância da parceria com a prefeitura para execução dos trabalhos, e também fez um reconhecimento aos esforços do município.

“Temos feito grandes trabalhos em Tarauacá, desde a manutenção do aeródromo, até a recuperação das ruas e dos ramais e agora dando apoio à prefeitura nos trabalhos do evento de exposição da cidade”, enfatizou o presidente.

Para o gerente do Deracre na Regional Tarauacá-Envira, André Correia, a parceria tem garantido a execução dos serviços em ritmo acelerado. Os trabalhadores atuam no melhoramento do local, com serviços de terraplanagem, compactação e nivelamento.

“É um trabalho para dar melhores condições de acesso em torno do campo e onde vai haver comercialização de animais, shows nacionais e locais, com festa do peão, produtos locais e várias atrações’’, enfatizou o gerente.

A 4° Expo Tarauacá está prevista para acontecer entre os dias 1 e 3 de setembro e o Festival do Abacaxi de 13 a 15 de outubro. A programação deve incluir rodeio, praça de alimentação, entre outras atividades, que serão incluídas no decorrer do planejamento. Além disso, a Expo Tarauacá e o Festival do Abacaxi devem contar com show nacional.