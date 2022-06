Guitarrista acreano quebra o pulso e amigos fazem campanha para ajudá-lo: “Não tem como trabalhar”

O músico Yuri, da Banda Trio Furacão, sofreu um acidente de motocicleta e, conforme informações, fraturou o pulso. Ele é natural de Sena Madureira, mas há algum tempo residente na capital acreana, sendo considerado um excelente guitarrista.

Por não poder tocar, em razão da fratura, seus amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais para ajudá-lo, visto que, é através da música que Yuri provém seu sustento e de sua família.

Henrique do Vale, um de seus amigos, fez uma postagem no facebook relatando a situação: “Galera, nosso amigo Yuri, que toca guitarra na Banda Trio Furacão, sofreu um acidente de moto e infelizmente quebrou o pulso e vai fazer uma cirurgia. Com isso, vai ficar parado por um tempo. Quem conhece, sabe que ele leva o sustento pra casa através da música. Por um tempo, vai ter que ficar parado, então, quem poder ajuda com qualquer valor, vamos ficar gratos até porque você estará ajudando um pai de família, um cara que é do bem. E só pra deixa bem claro: ele não pediu pra fazer isso. Estou vindo aqui pedir ajuda para vocês sem ele saber”, postou.

Quem puder ajudar com qualquer quantia, o pix é esse: (68) 981230248.