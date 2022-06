Imperador Galvez prepara eleições para próxima semana

Fundado no ano de 2011, o Imperador Galvez prepara eleições para a primeira quinzena do mês de junho. De acordo com o presidente do conselho diretor do clube, Edener Franco da Silva, o processo eleitoral para eleição e posse dos membros do Conselho Diretor e Conselho Deliberativo, para o quadriênio 2022-2026, ocorre no próximo dia 9 de junho, às 9h, na sede do Clube dos Oficiais da PM/BM.

Edener Franco confirmou que o período para inscrições de chapas será de 2 a 6 de junho do corrente ano. O sargento Igor Oliveira, atual presidente interino do clube, é candidato à presidência do clube para o próximo quadriênio. Veja abaixo o edital de eleições:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR E CONSELHO DELIBERATIVO DO GALVEZ ESPORTE CLUBE – QUADRIÊNIO 2022/2026

N° 01/2022

O Presidente do Conselho Diretor do Galvez Esporte Clube – GEC, no uso de suas atribuições legais, e, com base no Art. 8º, I, combinado com Art. 9º, e Art. 10º, § 3º, combinado com Art. 12º, do Estatuto Social do Galvez Esporte Clube, 2ª Alteração, convoca Assembleia Geral Ordinária para no dia 09 de Junho de 2022, às 09h00, em primeira convocação, e às 9h30 em segunda convocação, na sede do Clube dos Oficiais da PM/BM, sito à Via Verde, n° 4291, BR 364, Bairro Distrito Industrial, para realização da Eleição e Posse dos membros do Conselho Diretor e Conselho Deliberativo do GEC, para o quadriênio 2022-2026, ficando abertas as inscrições de chapas concorrentes ao pleito no período de 2 a 6 de junho do corrente ano, conforme normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral que funcionará na Secretaria do referido Clube.

Rio Branco/Acre, 30 de maio de 2022.

Edener Franco da Silva