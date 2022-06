‘Indefensável’: ex-goleiro Bruno processa editora por livro que detalhou o ‘Caso Eliza Samudio’

Sabe o ex-goleiro Bruno, que por anos esteve preso após ser condenado pelo assassinato da modelo Elisa Samudio? Pois seus advogados apresentaram, veja só, ação contra a editora Record.

Eles acusam a empresa pelo “uso indevido da imagem” de Bruno no livro “Indefensável: O goleiro Bruno e a história da morte de Eliza Samudio”, assinado pelos jornalistas Paula Sarapu, Paulo Carvalho e Leslie Leitão, em 2014.

A obra, que teve grande repercussão, narrou a trajetória de Bruno e, principalmente, os detalhes do crime que o colocou no banco dos réus. Na capa há uma imagem do ex-goleiro. Em nenhum seus advogados questionam o material jornalístico.

À Justiça do Rio, o ex-jogador do Flamengo pede R$ 3 milhões de reparação – R$ 1 milhão por supostos danos morais e R$ 2 milhões por hipotéticos danos materiais. Na petição, seus advogados reclamam que Bruno “não ganhou um centavo” com as vendas da obra.

Aliás…

A ação de Bruno contra a Record acontece em meio a possibilidade de sua prisão. É que o ex-goleiro deve R$ 60 mil de pensão.