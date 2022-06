Itália e Argentina travam duelo no retorno da Finalíssima nesta quarta

A competição está marcada desde setembro do ano passado quando a Uefa e a Conmebol, que estão em projeto de cooperação, entraram em um acordo. Além deste ano, a competição também está marcada para acontecer após as Copas América e Eurocopas de 2024 e 2028.

Além de 1992, com triunfo argentino sob a Dinamarca nos pênaltis por 5 x 4 em Mar Del Plata (Argentina), a competição já havia sido disputada também em 1985, quando a França venceu o Uruguai pelo placar de 2 x 0 no Parque dos Príncipes (França).

Na época, a Finalíssima carregava o nome do ex-presidente italiano da Uefa, Artemio Franchi, que faleceu em acidente automobilístico em 1983.

A partida também vai valer como preparação da Argentina para a Copa do Mundo 2022, disputada no Catar. Já a atual campeã da Eurocopa amarga a ausência na Copa pela segunda vez consecutiva.

