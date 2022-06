Jantar com Lula, de R$ 20 mil o ingresso, terá até 30 novos lugares

As vendas começaram no último dia 7. Estavam disponíveis 100 convites, com valores que variavam entre R$ 3 mil a R$ 20 mil. Devido à procura, a organização do evento deve comercializar uma nova cota de 20 a 30 ingressos.

A preparação do evento é responsabilidade do grupo Prerrogativas, que reúne advogados antilavajatistas e simpáticos à pré-candidatura de Lula. Diversos juristas ligados ao grupo se reuniram na noite desta segunda-feira (13/6) no lançamento do filme “Amigo secreto”, que conta os bastidores da Vaza Jato. Empresários também adquiriram ingressos para participar do evento. A ideia é permitir que Lula converse por alguns minutos com todos os presentes. O dinheiro arrecadado será revertido como doação para o PT.