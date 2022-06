Jogador passa do ponto em despedida de solteiro e é exposto

Andy Carroll, jogador do West Ham, time que disputa a Premier League, está com o casamento em apuros. O jogador fez uma despedida de solteiro em Dubai e fotos do atacante com uma outra mulher vazaram nas redes sociais.

Tudo começou quando Carroll resolveu invadir de “penetra” a festa de despedida de solteira da noiva. Porém, após o evento, Andy quis estender as comemorações e permaneceu em Dubai para celebrar com os amigos. Só que o atacante não contava com a repercussão da festinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por billimucklow (@billimucklow)

Logo após a despedida do jogador, uma gerente de bar que foi convidada pelo atleta para subir ao quarto de hotel que Carroll estava hospedado postou fotos com o atacante do West Ham desacordado e com um roupão com o nome de Andy bordado. As informações são do jornal The Sun. Ao jornal, a mulher disse que tudo não passou de uma brincadeira.

Obviamente, as imagens não repercutiram bem para o jogador. Porém, Billi Mucklow, noiva de Carroll afirmou que apesar da mancada do atacante, o casamento, marcado para o próximo domingo (5/6) ainda está de pé. Mas após a divulgação das fotos, Mucklow deixou a casa onde os dois moram e se hospedou na residência dos pais.